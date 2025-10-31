Përgatitjet për balotazhin, Osmani takohet me Radoniqin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, zhvilloi sot takime lidhur me procesin zgjedhor dhe situatën politike pas refuzimit të qeverisë së propozuar nga Albin Kurti.
Në një takim me kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, presidentja u informua mbi administrimin e zgjedhjeve lokale dhe përgatitjet për balotazhin e planifikuar më 9 nëntor.
Në njoftimin për media thuhet se diskutimet përfshinë edhe funksionimin e përgjithshëm të KQZ-së dhe përpjekjet për përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve zgjedhore sipas standardeve më të larta të transparencës dhe profesionalizmit.
Osmani mblodhi liderët e partive politike për të diskutuar mbi situatën pas dështimit të votimit të qeverisë së re në Kuvend.
Takimi, që zgjati më shumë se një orë, synoi gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar, ku ish-opozita kërkoi organizimin e zgjedhjeve të reja, ndërsa Presidentja theksoi se do të ndërmarrë hapa për të shmangur një proces të tillë.