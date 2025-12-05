Përgjigje Putinit nga NATO: Edhe ne gati!

Deklarime lufte ndërsa diplomacia nuk po ka rezultat
NATO dhe Mbretëria e Bashkuar i janë përgjigjur kërcënimit të Vladimir Putinit se Rusia është “e gatshme për luftë” me Evropën.
Një zëdhënës i kryeministrit britanik Keir Starmer tha se deklaratat e Putinit ishin “absurditet i Kremlinit”, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte theksoi se aleanca është “e gatshme të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur një miliard njerëz tanë dhe për të siguruar territorin tonë”.
Rritja e retorikës vjen ndërsa shpresat për një marrëveshje paqeje të ndërmjetësuar nga SHBA-ja në Ukrainë po pakësohen. Të mërkurën, më 3 dhjetor, një takim i planifikuar midis Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe një delegacioni amerikan u anulua, disa orë pasi ekipi i Presidentit Donald Trump thuhet se u largua nga Moska duarbosh.
Rutte theksoi se Trump është “i vetmi person në botë që mund të thyejë bllokimin” mbi luftën në Ukrainë, shkruan Independent.
“NATO është një aleancë mbrojtëse. Por mos gaboni, ne jemi të gatshëm dhe të gatshëm të bëjmë gjithçka që duhet për të mbrojtur një miliard njerëzit tanë dhe për të siguruar territorin tonë. Putin beson se mund të na mposhtë, por ne nuk do të shkojmë askund”, tha Rutte para samitit të liderëve të NATO-s në Bruksel.
Progresi në bisedimet e paqes duket se ka ngecur pas një takimi pesë-orësh të martën midis zyrtarëve rusë, përfshirë Kirill Dmitriev, të dërguarin special të Presidentit Trump, Steve Witkoff dhe dhëndrin e Trump-it, Jared Kushner.
Kremlini mohoi se e kishte refuzuar marrëveshjen menjëherë, duke pretenduar se mosmarrëveshjet ishin pjesë e “procesit normal të punës dhe kërkimit të kompromisit”.
Witkoff dhe Kushner ishin planifikuar të fluturonin për në Bruksel pas Moskës për të folur me delegacionin ukrainas, por në vend të kësaj u kthyen në Uashington po atë ditë.
Mark Rutte vlerësoi Donald Trump si “personin e vetëm në botë që mund të thyejë bllokimin” midis Rusisë dhe Ukrainës.
Ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha tha se Witkoff kishte qenë në kontakt me delegacionin ukrainas pas bisedimeve në Moskë.
“Pati kontakt midis kreut të delegacionit ukrainas dhe z. Witkoff. Përfaqësuesit e delegacionit amerikan raportuan se, sipas mendimit të tyre, bisedimet në Moskë patën një rezultat pozitiv dhe ftuan delegacionin ukrainas të vazhdojë negociatat tona në Amerikë në të ardhmen e afërt”, u tha Sybiha gazetarëve.
Nuk është ende e qartë se çfarë do të thotë “rezultat pozitiv”, pas akuzave se plani origjinal i paqes prej 28 pikash i Trump është në fakt një “listë dëshirash ruse”.
Të mërkurën, Sekretarja e Jashtme britanike Yvette Cooper i bëri thirrje Putinit të “ndalojë guximin dhe gjakderdhjen, dhe të jetë gati të ulet në tryezën e negociatave dhe të mbështesë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”, ndërsa udhëheqësit evropianë e akuzuan Putinin se vetëm pretendon të jetë i interesuar për negociata.
Megjithatë, Trump tha se këshilltarët e tij besojnë se Putin dëshiron t’i japë fund luftës në Ukrainë. Duke folur në Zyrën Ovale, ai tha: “Përshtypja e tyre është shumë e fortë se ata duan të bëjnë një marrëveshje”.
Në mbrëmje, Komisioni Evropian propozoi përdorimin e aseteve të ngrira ruse ose huamarrjes ndërkombëtare për të mbledhur 90 miliardë euro për Ukrainën për të mbuluar shpenzimet ushtarake dhe shërbimet bazë.
Megjithatë, mungesa e përparimit në planin e paqes është një goditje e re për ekipin diplomatik të Ukrainës, pasi kryenegociatori i saj dhe krahu i djathtë i Zelensky-t, Andriy Yermak, u detyrua të jepte dorëheqjen për shkak të një skandali korrupsioni prej 100 milionë dollarësh. Ai u zëvendësua nga Rustem Umerov, ish-ministri i mbrojtjes i Ukrainës.
Disa orë pasi Rusia thuhet se e hodhi poshtë marrëveshjen, ajo nisi sulme të reja me dronë, duke i mbingarkuar sistemet e mbrojtjes ajrore ukrainase me 430 dronë dhe gati 20 raketa gjatë pesë orëve.
Sulmet shënjestruan rrjetet elektrike, shinat hekurudhore, termocentralet, si dhe ndërtesat e banimit. Të paktën tetë persona u vranë dhe energjia elektrike u ndërpre në gjysmën e kryeqytetit, Kiev, për pjesën më të madhe të ditës.
Deklaratat provokuese të Putinit për luftën në Evropë erdhën vetëm disa orë para fillimit të bisedimeve midis delegacionit amerikan dhe zyrtarëve rusë të martën.
“Ne nuk po planifikojmë një luftë me Evropën, por nëse Evropa dëshiron dhe fillon, ne jemi gati menjëherë. Ata janë në anën e luftës”, tha udhëheqësi rus.