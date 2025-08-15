Përmbytje të mëdha në Bihar të Indisë, pamjet me dron zbulojnë shtrirjen e dëmeve

Përmbytje të mëdha kanë përfshirë shtetin Bihar në Indinë lindore, pasi lumenjtë Ganga, Sonpur dhe Gandak kanë dalë nga shtrati, duke përmbytur zona të gjera dhe duke vënë në rrezik shumë vendbanime, raporton Anadolu.
Pamje ajrore të marra me dron tregojnë përmasat e katastrofës, me ujërat që kanë pushtuar dhjetëra fshatra dhe kërcënojnë shumë të tjerë në mbarë rajonin. Në qytetin Munger, disa lagje janë nën ujë, teksa rreziku i përmbytjes po rritet.
Në qarkun Bhagalpur, ujërat e lumit Ganga kanë mbuluar pjesë të bllokut Naugachia, ku në fshatrat Chaukhandi dhe Parshurampur niveli i ujit në rrugë ka arritur nga 30 deri në 60 centimetra.
Situata po përkeqësohet për shkak të reshjeve të vazhdueshme dhe prurjeve të mëdha nga lumenjtë.
Autoritetet lokale paralajmërojnë se numri i zonave të prekura mund të rritet, ndërsa ekipet e shpëtimit janë në terren për të ndihmuar banorët e izoluar.