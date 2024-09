Përmbytje të rënda godasin Evropën Lindore, 4 të vd’ekur, dhjetëra mijëra të zhvendosur

Evropa Lindore është duke u përballur me përmbytje të rënda që kanë marrë të paktën katër jetë njerëzish dhe kanë shkaktuar zhvendosjen e dhjetëra mijëra të tjerëve, sipas autoriteteve lokale, transmeton Anadolu.

Shiu i rrëmbyeshëm ka përfshirë Rumaninë, Republikën Çeke, Poloninë, Sllovakinë, Hungarinë, Gjermaninë Jugore dhe pjesë të Austrisë ditët e fundit.

Në qarkun Galati të Rumanisë lindore, shirat e dendur kanë shkaktuar dëme të mëdha, duke prekur rreth 5.000 shtëpi dhe duke lënë 25.000 njerëz pa energji elektrike.

Departamenti për Situatat Emergjente i Rumanisë konfirmoi gjetjen e katër trupave, duke përfshirë tri gra të moshuara dhe një burrë.

Presidenti rumun Klaus Iohannis tha: “Ne duhet të vazhdojmë të forcojmë kapacitetin tonë për të parashikuar fenomene ekstreme të motit. Përmbytjet e rënda që kanë prekur një pjesë të madhe të vendit kanë çuar në humbje jetësh dhe dëme të konsiderueshme”.

Në Republikën Çeke, përmbytjet kanë prekur kryesisht veriun, me mbi 50.000 shtëpi që kanë humbur energjinë.

Vendi përballet me përmbytje të mëtejshme, me parashikimet thonë se disa zona mund të pranojnë më shumë se një të tretën e reshjeve të tyre vjetore deri të dielën.

“Ne duhet të jemi gati për skenarët e rasteve më të këqija. Një fundjavë e vështirë është përpara nesh”, paralajmëroi kryeministri çek Petr Fiala.

Ndërkohë, një 54-vjeçar rezulton i zhdukur pasi ka rënë në një përrua të përmbytur dhe tre të tjerë janë zhdukur pasi janë rrëmbyer nga reshjet në rrugë.

Austria është goditur gjithashtu rëndë, me 24 fshatra në Austrinë e Poshtme të shpallura “zona të fatkeqësisë”, ndërsa autoritetet kanë lëshuar urdhra evakuimi.

Guvernatorja e shtetit Johanna Mikl-Leitner theksoi seriozitetin e situatës, duke thënë se “orët në vijim do të jenë orët e së vërtetës për mbrojtjen nga përmbytjet, për forcat tona të urgjencës dhe bashkatdhetarët e shumtë”, dhe duke paralajmëruar se sfidat e parashikuara do të kenë “dimensione historike”.

“Ditët e ardhshme do të jenë ende jashtëzakonisht të vështira dhe sfiduese për popullatën e prekur dhe shërbimet e urgjencës”, tha gjithashtu kancelari austriak Karl Nehammer.

Ndërsa autoritetet po përgatiten për më shumë reshje, infrastruktura e Vjenës kundër përmbytjeve do të përballet me testin e saj më të madh që nga ndërtimi i saj në vitet 1970 dhe 1980, thanë autoritetet.

