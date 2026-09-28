Përmbytjet e rënda në Tajlandë prekin rreth 700 mijë persona, autoritetet shpallin pushim dyditor

Tajlanda ka shpallur një pushim të veçantë dyditor në Bangkok dhe tre provinca fqinje, pasi përmbytjet e rënda prekën rreth 700.000 njerëz në të gjithë kryeqytetin, transmeton Anadolu.
Qeveria caktoi të hënën dhe të martën si pushime të veçanta në Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dhe Samut Prakan për shkak të përmbytjeve.
Ndërkohë, shiu është zbutur në të gjithë Bangkokun ndërsa një sistem me presion të ulët po largohet, megjithëse shirat muson vazhdojnë, veçanërisht në pjesën lindore të kryeqytetit. Rreth 329.000 familje, ose afërsisht 700.000 njerëz, janë prekur.
Reshjet e shiut gjatë natës arritën rreth 62 milimetra në Nong Chok, 55 mm në Lat Krabang dhe 52 mm në Min Buri.
Guvernatori i Bangkokut, Chadchart Sittipunt tha se autoritetet po i jepnin përparësi uljes së niveleve të ujit në kanalet kryesore, duke përfshirë Prawet Burirom dhe Lat Phrao, duke lejuar që uji të kullojë nga rrugët dhe lagjet e banimit.
Lat Krabang, Bang Kapi, Khan Na Yao, Sai Mai, Suan Luang, Saphan Sung dhe Lak Si janë ndër rrethet më të goditura.
Disa pjesë të Rrugës Phetchaburi janë rihapur, ndërsa Rruga Vibhavadi Rangsit është bërë më e kalueshme, megjithëse përmbytjet vazhdojnë në disa vende.
Administrata Metropolitane e Bangkokut ka zhvendosur rreth 1.500 pacientë të shtruar në spitalet e qytetit dhe po monitoron kërkesat për ndihmë të postuara në mediat sociale.
Autoritetet kanë kërkuar gjithashtu furnizime ndihme, duke përfshirë ushqime të gatshme për t’u ngrënë, ujë të pijshëm, automjete me lartësi të lartë, varka me fund të sheshtë dhe kuzhina të lëvizshme.