Përmbytjet në Evropë, gjithnjë e më shkatërruese: ç’duhet bërë?

Dëmet që po rritet vit pas viti nga tërbimet e motit
Përmbytjet në Evropë po shkaktojnë gjithnjë e më shumë dëme, dhe kjo nuk është vetëm pasojë e numrit të rasteve, thotë sigurimi Allianz Trade në një raport të ri.
Dëmi mesatar nga përmbytjet është rritur në 400 milionë euro reale që nga viti 2020, krahasuar me rreth 100 milionë nga viti 2000-2009. Rritja nuk mund të jetë vetëm për shkak të numrit më të madh të përmbytjeve, thotë sigurimi.
Që nga viti 2000, ka pasur mesatarisht rreth 50 përmbytje të rëndësishme në vit në Evropë. Ajo që ka ndryshuar është intensiteti i përmbytjeve, thotë Allianz, duke iu referuar katastrofës në Gjermaninë perëndimore pesë vjet më parë.
Dëmi në rritje lidhet gjithashtu me ndërtimin dhe aktivitetin ekonomik në zonat me rrezik. Një ngjarje me përmasa të ngjashme në të njëjtën zonë sot mund të shkaktojë dëme shumë më të mëdha se dy dekada më parë, sipas raportit të Flooded Europe.
Allianz Trade thekson se politika mund të ndikojë te njerëzit kur zgjedhin se ku të jetojnë dhe të bëjnë biznes.
Përmbytjet jo vetëm që shkaktojnë dëme të drejtpërdrejta, por gjithashtu mund të ngadalësojnë rritjen ekonomike në planin afatgjatë, sepse ato ngadalësojnë investimet dhe gërryejnë të ardhurat, tha drejtori i sigurimeve Milo Bogaerts, raporton dpa.
Duke cituar llogaritjet e tyre, autorët e studimit vlerësojnë se një përmbytje e madhe në Gjermani mund të shkurtojë 0.7 përqind të produktit të brendshëm bruto gjatë disa viteve.
Allianz u bën thirrje autoriteteve të investojnë më shumë në mbrojtjen nga përmbytjet, duke thënë se çdo euro e investuar mund të parandalojë deri në katër euro dëme. /tesheshi