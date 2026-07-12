Njihuni me të dënuarit për Srebrenicën, Gazën e djeshme në Ballkan

Dhe duke patur Izraelin tonë serb në rajon që synon të na shqyejë, po i hapim derën dhe Izraelit sionist
Për gjenocidin dhe krimet e tjera që ndodhën gjatë rënies së Srebrenicës më 11 korrik 1995, kur u vranë më shumë se 8,000 boshnjakë, 54 persona janë dënuar me 781 vjet dhe pesë burgim të përjetshëm para gjykatave ndërkombëtare dhe vendase.
Ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska (VRS) Ratko Mladiç u dënua me burgim të përjetshëm nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë (ICTY), Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe gjykatat në Serbi kanë dënuar më shumë se pesëdhjetë persona me më shumë se 700 vjet burg për krime të kryera në Srebrenicë. Nga njëzet vendimet e ICTY-së për krimet e kryera në Srebrenicë, shtatë përfshijnë vendime për krimin e gjenocidit. Gjykata bsbhnjake ka lëshuar 25 vendime për krime të kryera në Srebrenicë, trembëdhjetë prej të cilave janë për krimin e gjenocidit. Në Serbi, janë lëshuar pesë vendime në lidhje me Srebrenicën, duke përfshirë vendime për krime lufte kundër civilëve dhe shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës.
Tribunali i Hagës dënoi gjithashtu ish-Presidentin e Republikës Srpska Radovan Karaxhiç me burgim të përjetshëm në vitin 2019.
Përveç Karaxhiçit dhe Mlladiçit, në Hagë janë dhënë edhe tre dënime të tjera përfundimtare me burgim të përjetshëm për gjenocid në Srebrenicë.
Dënimi iu dha në vitin 2010 ish-Shefit të Sigurisë së Shtabit Kryesor të VRS-së, Ljubiša Beara, i cili vdiq në Berlin në vitin 2017.
Në vitin 2015, dënimi iu dha edhe ish-ndihmës komandantit për çështjet e inteligjencës dhe sigurisë të Shtabit Kryesor të VRS-së, Zdravko Tolimir, i cili vdiq vitin pasardhës.
Nënkoloneli i Korpusit Drina të VRS-së, Vujadin Popoviç, u dënua gjithashtu me burgim të përjetshëm, pasi u shpall fajtor për gjenocid, shfarosje, vrasje dhe persekutim të boshnjakëve.
Tribunali i Hagës lëshoi vendimin e parë që e karakterizonte krimin në Srebrenicë si gjenocid, në vitin 2001 kundër ish-gjeneralit të Ushtrisë së Republikës Srpska, Radislav Krstiç.
Krstiç u dënua me 35 vjet burg me një vendim të formës së prerë për ndihmë dhe inkurajim të gjenocidit. Në një letër të hapur në vitin 2024, ai rrëfeu gjenocidin kundër boshnjakëve në Srebrenicë.
Oficerët e VRS-së, Drago Nikoliç (35 vjet), Dragan Obrenoviç (17 vjet), Momir Nikoliç (20 vjet), Radivoje Miletiç (18 vjet) dhe Ljubomir Boroçanin (17) u dënuan gjithashtu me burgim të gjatë.
Jovica Stanishiç dhe Frenki Simatoviç, krerët e sigurisë serbe gjatë viteve 1990, u dënuan në vitin 2023 për një sipërmarrje të përbashkët kriminale, e cila përfshinte krimin në Trnovo në vitin 1995, kur u vranë gjashtë civilë boshnjakë nga Srebrenica.
Drazhen Erdemoviç, një anëtar i Detashmentit të 10-të të Sabotazhit, u dënua gjithashtu në Hagë, njeriu i parë që pranoi fajësinë për vrasjet e boshnjakëve të kapur para asaj gjykate. Ai u arrestua në Serbi në vitin 1996 dhe u dënua me pesë vjet burg në Hagë po atë vit, dhe dëshmia e tij më vonë kontribuoi në dënimin e Ratko Mladiç.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë, asnjë vendim i vetëm nuk është dhënë për krimet në Srebrenicë gjatë vitit të fundit, ndërsa në Serbi, procedurat gjyqësore zgjasin shumë.
Thënë ndryshe, Srebrenica ishte Gaza e djeshme në Ballkan, prej një ideologjie luftënxitëse e gjenocidale si ajo serbe, si dy pika uji me atë sioniste. Edhe serbët bëjnë viktimën gjithashtu dhe në emër të saj synojnë të shqyejnë fqinjët. Nuk dijnë të ndërtojë fqinjësi dhe në emër të miteve që sajojnë shkatërrojnë çdo bashkëjetesë. Dhe jo vetëm Kosova ka qenë e mbetet synimi gjakatar i tyre, por dhe Shqipëria gjithashtu. Por paradoksalisht, historiografia zyrtare dhe politika në Shqipëri kurrë nuk kanë artikuluar krimet serbe në veriun e Shqipërisë në luftrat ballkanike. /tesheshi