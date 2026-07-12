Pamjet që do ju shokojnë: ç’ndodhi në në park kombëtar në SHBA?

Kur kafsha nxehet keq me njeriun dhe vendos të hakmerret
Një turist u plagos rëndë pasi u sulmua nga një bizon në Parkun Kombëtar Yellowstone në Shtetet e Bashkuara.
Një video tregon momentin kur një bizon sulmon papritur një vizitor dhe e hedh atë në ajër me një goditje të dhunshme të brirëve të tij. Në një moment, turisti fluturon fjalë për fjalë në ajër, dhe kafsha thuhet se e hedh atë rreth tetë metra.
Pasi ra në tokë, turisti i plagosur u ndihmua menjëherë nga vizitorë të tjerë dhe zyrtarë të parkut. Sipas informacioneve të disponueshme, ai pësoi lëndime të rënda, por ende nuk janë publikuar detaje rreth gjendjes së tij mjekësore.
Administrata e Parkut Kombëtar Yellowstone i ka paralajmëruar vazhdimisht vizitorët të mos i afrohen bizonëve, sepse megjithëse duken të qetë, mund të jenë jashtëzakonisht të shpejtë dhe të paparashikueshëm. Bizonët e rritur mund të vrapojnë me shpejtësi deri në 55 kilometra në orë dhe të reagojnë menjëherë nëse ndihen të kërcënuar.
Autoritetet u kanë bërë edhe një herë thirrje turistëve që të respektojnë distancën e përcaktuar të sigurisë nga kafshët e egra në mënyrë që të shmangin situata të tilla të rrezikshme. Incidenti ka rihapur çështjen e sjelljes së papërgjegjshme të disa vizitorëve në një nga parqet kombëtare më të famshme në botë. /tesheshi.com/