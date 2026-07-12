Pas 1000 ditësh lufte gjenocidale: si Izraeli e shkatërroi sistematikisht punën humanitare në Gaza

Treguesit horror të një shteti që po synon të gllabërojë dhe Shqipërinë
Agresori izraelit ka shkatërruar sistematikisht infrastrukturën humanitare gjatë një mijë ditëve të fundit të agresionit kundër Gazës. E gjithë bota po dëshmon se si Izraeli e ka lënë popullin palestinez në Gaza të vdesë nga uria që nga tetori 2023. Së pari ata shkatërruan dhe ndaluan punën humanitare, pastaj bllokuan hyrjen e ushqimit dhe më pas organizuan pika shpërndarjeje ushqimi ku vranë dhjetëra palestinezë çdo ditë.
Në një mijë ditët e fundit, pushtuesi izraelit ka mbyllur pothuajse 35 institucione humanitare që veprojnë në Rripin e Gazës, si pjesë e një politike që synon paralizimin e punës humanitare.
Ata gjithashtu sulmuan sistematikisht punonjësit e ndihmës, familjet e tyre dhe selitë e tyre, me presione që çuan në shkurtimin e më shumë se 60% të ndihmës së tyre për Rripin e Gazës.
Ushtria izraelite ka vrarë të paktën 593 punonjës humanitarë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023.
Synimi i institucioneve humanitare ka marrë shumë forma, duke përfshirë bombardimet e drejtpërdrejta, kufizimet administrative dhe ligjore, të cilat kanë çuar në një paralizë pothuajse të plotë të aftësisë së institucioneve për të ofruar shërbime themelore të ndihmës.
Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se mbyllja e vazhdueshme e kalimeve dhe kufizimet në importin e karburantit, pjesëve rezervë dhe pajisjeve thelbësore po pengojnë shpërndarjen e ndihmës dhe po çojnë në një rënie të vëllimit të furnizimeve humanitare që mbërrijnë në Rrip.
Dhe gjithnjë duhet sjellë në kujtesë fakti se Izraeli, ky shtet gjenocidal, tashmë po ulet këmbëkryq në Shqipëri, duke futur disa kthetra njëherësh pasi kë bërë për vete, me hir a me pahir të parin e qeverisjes, Edi Ramën.
Në terma humanë, kjo është njësoj sikur Shqipëria të lidhte marrëdhënie të ngushta dhe të shpallte mike Serbinë në kohën kur kjo e fundit ushtronte gjenocid në Bosnje e Kosovë. /tesheshi