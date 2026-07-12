Tentohet të futet drogë e telefona në Burgun e Dubravës – ShKK parandalon kontrabandën

Një operacion i koordinuar i Shërbimit Korrektues të Kosovës ka parandaluar futjen e sendeve të kundërligjshme në Qendrën Korrektuese të Dubravës.
Gjatë aksionit janë sekuestruar gjashtë telefona mobilë dhe rreth 480 gramë substancë e dyshuar, ndërsa rasti tashmë është në trajtim nga Policia e Kosovës.
Sipas Shërbimit Korrektues të Kosovës (SHKK), aksioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara nga Njësia e Inteligjencës Korrektuese, në bashkëpunim me Departamentin e Sigurisë së Qendrës Korrektuese të Dubravës dhe institucionet e tjera të sigurisë.
“Aksioni është realizuar pas informacioneve të siguruara nga Njësia e Inteligjencës Korrektuese (NJIK), e cila, në bashkëpunim me Departamentin e Sigurisë të Qendrës Korrektuese të Dubravës dhe institucionet e tjera të sigurisë, ka zhvilluar një bastisje të planifikuar, e cila ka rezultuar e suksesshme”, thuhet në njoftimin e SHKK-së.
Gjatë bastisjes, zyrtarët korrektues gjetën dhe sekuestruan gjashtë telefona mobilë dhe rreth 480 gramë substancë të dyshuar.
Për rastin është njoftuar edhe Policia e Kosovës, e cila ka ndërmarrë veprimet procedurale dhe ka sekuestruar materialet e gjetura. Ndërkohë, SHKK ka nisur hetimet e brendshme për të zbardhur të gjitha rrethanat e rastit.
“Shërbimi Korrektues i Kosovës mbetet i përkushtuar në luftimin e kontrabandës dhe forcimin e sigurisë në të gjitha institucionet korrektuese”, thuhet në fund të njoftimit të SHKK-së.