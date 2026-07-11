KFOR: Patrullimet përgjatë vijës kufitare administrative vazhdojnë për një mjedis të sigurt në Kosovë

Ushtarët amerikanë të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje (RC-E), pjesë e misionit të Forcës së Kosovës (KFOR) të udhëhequr nga NATO, kanë kryer patrullime gjatë gjithë vitit përgjatë Vijës Kufitare Administrative (ABL) brenda zonës së përgjegjësisë së RC-E.
Sipas njoftimit të KFOR-it këto patrullime ndihmojnë në ruajtjen e ndërgjegjësimit për situatën, mbështesin stabilitetin dhe lirinë e lëvizjes, monitorojnë ndryshimet në mjedisin operativ dhe demonstrojnë një prani të dukshme në terren.
“Aktivitete të tilla pasqyrojnë angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në një mënyrë të paanshme dhe transparente.KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.