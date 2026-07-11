Spanja përballë një prej zjarreve më vdekjeprurëse

Qindra zjarrfikës në Spanjë ende po luftojnë për të kontrolluar vatrat e zjarreve në juglindje. Shërbimet e emergjencës janë vendosur rreth fshatit Bedar ku 12 persona vdiqën. 23 persona të tjerë ende nuk janë gjetur.
Zyrtarët lokalë kanë paralajmëruar se numri i të vdekurve mund të rritet.
Një valë e vazhdueshme nxehtësie me temperatura rreth 40 gradë Celsius ka shkaktuar zjarre në të gjithë Evropën Jugore këtë verë, veçanërisht në Francë, Portugali dhe Spanjë, raportoi BBC.
Temperaturat e larta, toka tepër e thatë dhe erërat e fuqishme çuan në përhapjen e shpejtë të zjarrit në Los Gallardos të enjten pasdite.
Shkaku i zjarrit është hedhur te një linjë elektrike e rrëzuar, por kompanitë lokale të energjisë elektrike e kanë mohuar se ky ishte shkaku.
Me të paktën 12 të vdekur, ky është tashmë ndër zjarret më vdekjeprurëse në historinë e Spanjës.
Në vitin 1984, 20 persona vdiqën në një zjarr në Ishullin Kanarie të La Gomerës, ndërsa në vitin 1979, 21 persona, përfshirë nëntë fëmijë, vdiqën në një zjarr pyjor pranë Lloret de Mar në Spanjën verilindore.
Ndryshimi i klimës po rrit temperaturat në të gjithë botën dhe Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt, duke u ngrohur dy herë më shpejt se mesatarja globale, sipas shërbimit klimatik Copernicus.