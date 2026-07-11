​Dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme në Veri, digjet një veturë – dëmtohen tri të tjera

Policia e Kosovës po heton tri raste të ndara të raportuara gjatë së premtes në Mitrovicën e Veriut, ku përfshihet një zjarr i dyshuar i qëllimshëm në një automjet dhe dy raste të dëmtimit të veturave.
Sipas raportit policor, rreth orës 15:00 në rrugën “Zoran Gjingjiq”, një automjet në pronësi të një gruaje kosovare është përfshirë nga zjarri.
Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë zjarrfikësit, të cilët kanë lokalizuar flakët, ndërsa eksperti i zjarreve ka vlerësuar se zjarri dyshohet të jetë shkaktuar qëllimisht.
Në një rast tjetër, në rrugën “Mesud Dzekovic”, një burrë ka raportuar se një i dyshuar i kishte dëmtuar dy automjetet e tij duke i goditur me gurë.
I dyshuari ndodhet në kërkim policor, ndërsa rasti është duke u hetuar.
Po ashtu, në rrugën “Qeta e Minatorëve”, një grua ka njoftuar se persona të panjohur i kanë thyer xhamin e automjetit duke e goditur me gur.
Edhe ky rast është iniciuar dhe po hetohet nga Policia e Kosovës.