Irani i kërkon OKB-së të mbajë SHBA-në përgjegjëse, paralajmëron se pakti i paqes varet nga pajtueshmëria e Washingtonit

Irani i bëri thirrje të premten OKB-së që të ndërmarrë “masa vendimtare” kundër SHBA-së për shkak të shkeljeve të pretenduara të së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se angazhimi i Teheranit ndaj marrëveshjes kornizë të paqes të nënshkruar muajin e kaluar varet nga përmbushja e detyrimeve të Washingtonit sipas kësaj marrëveshjeje, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ambasadori i Iranit në OKB, Amir Saeid Iravani, akuzoi SHBA-në për kryerjen e veprimeve të paligjshme dhe tha se Washingtoni mban përgjegjësi për pasojat.
“SHBA-ja mban përgjegjësi të plotë ndërkombëtare për të gjitha pasojat ligjore dhe politike që rrjedhin nga veprimet e saj të paligjshme”, tha Iravani.
Deklaratat e tij erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Irani ka kërkuar vazhdimin e negociatave dhe se Washingtoni ka pranuar, megjithëse ai deklaroi se armëpushimi i qershorit ka “përfunduar”.
Iravani tha se, sipas marrëveshjes, përgjegjësia për lundrimin detar përmes Ngushticës së Hormuzit, përfshirë rihapjen e rrugës ujore dhe kryerjen e operacioneve të nevojshme për çminim, “i takon ekskluzivisht” Iranit.
Ai gjithashtu i bëri thirrje OKB-së të ndërhyjë, duke thënë se Këshilli i Sigurimit dhe sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres kanë përgjegjësi, sipas Kartës së OKB-së, për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
“Ata duhet të marrin masa efektive dhe vendimtare për të ndaluar aktin e paligjshëm të agresionit nga SHBA-ja. Ata duhet të parandalojnë çdo përshkallëzim të mëtejshëm. Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që SHBA-ja të respektojë plotësisht detyrimet e saj dhe të mbajë përgjegjësi për agresionin e saj”, deklaroi ai.
Pavarësisht kritikave, Iravani tha se Irani mbetet i angazhuar ndaj marrëveshjes kornizë, e njohur si Memorandumi i Mirëkuptimi i Islamabadit, me kusht që edhe SHBA-ja të përmbushë detyrimet e saj.
“Irani mbeti i angazhuar për zbatimin me besnikëri të memorandumit të mirëkuptimit, me kusht që SHBA-ja të përmbushë plotësisht dhe me besnikëri detyrimet e veta.
Megjithatë, nëse SHBA-ja vazhdon të shkelë detyrimet e saj sipas memorandumit të mirëkuptimit, Irani nuk do të jetë më i detyruar të përmbushë detyrimet e tij sipas memorandumit të mirëkuptimit”, shtoi ai.