Zelenskyy pretendon se disa anëtarë të rrethit të ngushtë të Putinit mbështesin përfundimin e luftës

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy pretendoi të premten se disa anëtarë të rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin mbështesin përfundimin e luftës, duke thënë se ata e kuptojnë se “paqja nuk ka alternativë”, raporton Anadolu.
Duke folur gjatë konferencës së tij të mbrëmjes, Zelenskyy tha se Rusia po përballet me një “krizë” të benzinës, duke e cilësuar atë si një pasojë të justifikuar të refuzimit të Moskës për t’i dhënë fund luftës.
“Ne kemi paraqitur propozime se si ta afrojmë paqen dhe kemi mbështetje jo vetëm nga partnerët në botë, por edhe nga rrethi i Putinit – sa i përket paqes”, tha ai. “Ata e kuptojnë se çfarë po ndodh atje dhe se paqja nuk ka alternativë”, shtoi Zelenskyy.
Ai gjithashtu tha se sulmet me rreze të gjatë veprimi të Ukrainës kanë goditur disa rajone brenda Rusisë, si dhe pjesë të Ukrainës nën kontrollin rus, duke premtuar se Kievi do të zgjerojë më tej aftësitë e tij për sulme.
Zelenskyy njoftoi krijimin e një komande të posaçme brenda Forcave të Armatosura të Ukrainës, “një komandë për ndikim afatgjatë, në fakt – ndikim global ndaj Rusisë gjatë kësaj lufte”.
“Kjo komandë duhet të përqendrojë 100 për qind të burimeve të disponueshme për të reduktuar ndjeshëm më tej potencialin luftarak të Rusisë”, tha ai.
Rusia ende nuk ka komentuar pretendimet e fundit të Zelenskyyt, ndërsa verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.