Dhunuan dhe filmuan të miturën në Fier, tre adoleshentet dalin para gjykatës

Tre vajzat të cilat dhunuan një tjetër vajzë të mitur, akt që e filmuan me telefon nga fillimi në fund, kanë dalë para togave në zeza në Gjykatën e Fierit për verifikimin e masave të sigurisë të lëshuara nga organi i akuzës.
Prokuroria e Fierit ka lëshuar masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për 20-vjeçaren që dhunoi të miturën në Fier si dhe masën ‘arrest shtëpie’ për njërën nga 15-vjeçaret. Ndaj të miturës tjetër, 15-vjeç, është vendosur masa “Shtrim i përkohshëm në një spital psikiatrik”, pranë një Institucioni të Posaçëm për të Mitur, pranë Qendrës Spitalore të Burgjeve.