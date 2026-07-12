“Mbajeni fjalën ose paguani çmimin”, Shefi i Parlamentit iranian: Epoka e marrëveshjeve të njëanshme ka mbaruar

Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor i vendit, Mohammad Bagher Ghalibaf, reagoi pas sulmit ndaj një anijeje me flamur qipriot në Ngushticën e Hormuzit, duke deklaruar se “epoka e marrëveshjeve të njëanshme ka mbaruar”.
Në një postim të publikuar të dielën në mëngjes, Ghalibaf lëshoi një mesazh të fortë ndaj Shteteve të Bashkuara, duke theksuar se Irani nuk do të pranojë më marrëveshje që, sipas tij, nuk respektohen nga pala tjetër.
“Ne ju thamë: Mbajeni fjalën ose paguani çmimin. Realiteti po troket në derë”, shkroi ai.
Deklarata vjen në një kohë kur tensionet mes Teheranit dhe Uashingtonit janë rritur ndjeshëm pas sulmit ndaj një anijeje tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe kundërpërgjigjes ushtarake të SHBA-së ndaj objektivave iraniane, duke shtuar shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në rajon.