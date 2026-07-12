Qindra protestojnë në Suedi kundër sulmeve izraelite në Gaza

Qindra persona u mblodhën të shtunën në sheshin Odenplan në kryeqytetin suedez, Stokholm, për të protestuar kundër sulmeve izraelite në Rripin e Gazës, shkeljeve të armëpushimit dhe kufizimeve në hyrjen e ndihmave humanitare.
Protesta u organizua pas thirrjeve të disa organizatave të shoqërisë civile. Demonstruesit mbanin flamuj palestinezë, dënonin veprimet e Izraelit dhe kërkonin heqjen e menjëhershme të bllokadës ndaj Gazës.
Pjesëmarrësit kritikuan gjithashtu Izraelin për shkeljen e marrëveshjes së armëpushimit të arritur më 10 tetor 2025.
Aktivisti hebre suedez Dror Feiler, kryetar i organizatës Hebrenjtë Evropianë Për Një Paqe të Drejtë, tha se protesta ishte në mbështetje të të drejtave, drejtësisë dhe barazisë për palestinezët.
“Një paqe e arritur pa drejtësi nuk është paqe e vërtetë dhe përfundimisht do të çojë në një luftë tjetër,” u shpreh Feiler.
Ai akuzoi bashkësinë ndërkombëtare se po mbyll sytë ndaj, sipas tij, krimeve kundër njerëzimit dhe shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare në Gaza, duke kritikuar gjithashtu zbatimin selektiv të ligjit ndërkombëtar. /mesazhi