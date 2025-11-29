Përmbytjet në Indonezi, shkon në mbi 300 numri i viktimave

Numri i të vdekurve nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut pas shirave ciklonike në ishullin e Sumatrës është rritur në 303.
Pjesë të mëdha të Indonezisë, Malajzisë dhe Tajlandës janë goditur nga shira të rrëmbyeshëm të shkaktuar nga ciklonet për një javë, me një stuhi të rrallë tropikale që po formohet në Ngushticën e Malakës.
Të paktën 279 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa rreth 80,000 persona janë evakuuar dhe qindra të tjerë janë ende të bllokuar në tre provinca përgjatë ishullit të Sumatrës, zonës më perëndimore të Indonezisë.
Ekipet e ndihmës kanë përdorur helikopterë për të shpërndarë ndihma dhe për logjistikë në pjesën veriore të ishullit, e cila ishte më e goditura me rrugë të prera dhe infrastrukturë komunikimi të shkatërruar nga rrëshqitjet e dheut./abcnews