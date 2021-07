Përse duhet të shtoni hudhra në qumësht?

Në artikujt tanë të mëparshëm kemi folur vazhdimisht për hudhrën, për vlerat e saj ushqyese, për shijen e shkëlqyer që u jep gjellërave e recetave të ndryshme.

Por keni menduar ndonjëherë ta përdorni me qumësht? Për shumë njerëz ideja mund të tingëllojë si diçka e çmendur, duke patur parasysh erën tipike të hudhrës, por sipas studimeve të fundit kjo recetë është shumë e dobishme për shëndetin e njeriut.

Përbërësit:

• 500 ml qumësht

• 10 thelpinj hudhër të qëruara

• 2-3 lugë gjelle me sheqer

• 250 ml ujë i ftohtë

Në një tenxhere të thellë shtoni ujin dhe hudhrën. Pasi të shihni fluskat e para të vlimit, shtoni hudhrën të cilën e keni gri.rë më parë dhe vazhdoni me përzierjen. Pas disa përzierjeve, ulni temeraturën dhe lëreni që një pjesë e masës të avullojë.

Në fund filtrojeni dhe shtoni sheqerin për ta ëmbëlsuar. Kjo pije magjike ndikon ndikon në përmirësimin e këtyre problemeve shëndetësore:

Astma: Në qoftë se konsumoni tre thelpinj hudhër çdo natë, ndihmoni rrugët e frymëmarrjes të çlirohen nga toksinat, duke lehtësuar në këtë mënyrë simptomat e astmës.

Verdhëza: Hudhra është e pasur me squfur, alicinë dhe selen. Këta tre përbërës aktivizojnë enzima të posaçme që eleminojnë tok.sinat nga organizmi. Konsumi i qumështit me hudhër ndihmon gjithashtu edhe të lu.ftoni verdhëzën. Duke e konsumuar rregullist, verdhëza do të zhduket brenda katër ditësh.

Sëm.undjet kardiake: Kjo pije ul nivelin e kolesterolit të keq LDL, përmirëson qarkullimin e gja.kut dhe pengon koagulimin e gja.kut.

Kolla: Hudhra ka efekte antibakteriale dhe ndihmon në kurimin e shumë patologjive. Një prej tyre është edhe kola e thatë. Nëse doni mund t’i shtoni edhe mjaltë dhe pas xhinxher për ta bërë akoma më efektiv veprimin e saj.