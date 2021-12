Një njeri i cili nuk kuptonte ose nuk dëshironte të kuptonte arsyen përse është haram alkooli shkoi tek një dijetar dhe e pyeti:

– A më bën dëm po të ha pak rrush?

– Jo nuk të bën dëm.

– Po sikur të ha pak bar pas rrushit?

– Nuk të ndodh asgjë, mund të hash.

– Po sikur të pi edhe pak ujë a më bën dëm?

– Jo, nuk të bën dëm.

Burri mbeti shumë i kënaqur nga këto përgjigje dhe tha:

– Por, nëqoftëse përzien këto të trija bëhet një verë shumë e mirë… po t’i përziej këto në stomak nuk është haram, përse atëherë bëhet haram t’i përziej para se t’i fus në stomak?

Dijetari buzëqeshi, morri një grusht dhe, dhe e pyeti burrin:

– Po ta hedh këtë dheun a vritesh?

– Jo!

– Po të hedh edhe pak ujë a vritesh?

– Jo!

– Po të të lë të presësh pesë minuta në diell a ndien dhimbje?

– Jo, nuk ndiej.

Atëherë dijetari vazhdoi:

– Po t’i bashkoj dheun, ujin dhe nxehtësinë e diellit dhe më pas të godas në kokë çfarë ndodhë?

Burri kur dëgjoi këto fjalë vuri të dy duart në kokë dhe filloi të bërtiste:

– Ah koka… ah koka!

– Nuk po të gjuan askush me tullë në kokë tani, çfarë ke që bërtet?

– Nuk po më gjuan me tullë, por fjalët që i the më ranë në kokë më të rënda se tulla, u përgjigj burri.

/islamgjakova