Përse nuk duhet të hani mish pule me majonezë

Gjithsesi konsumimi i tij kërkon vëmendje dhe akoma më shumë vëmendje ndaj kombinimeve që do të bëjmë.

Një gabim tjetër që bëjmë është kombinimi i mishit me majonezën. Por pse kjo mund të jetë e dëmshme për shëndetin tonë?

Burgerë pule të mbushura me majonezë apo omletë pule me salcë majoneze, mund të duken të gjitha kaq të shijshme, por ne nuk rekomandojmë t’i hani.

Arsyeja: Të gjitha këto kanë një përmbajtje shumë të lartë proteinash dhe janë shumë të vështira për t’u tretur.

Plus që shija e majonezës është mjaft intensive, që do të thotë se e gjithë përpjekja që keni bërë për të pasur pulën më të shijshme do të shkojë dëm pasi shija e saj do të mbulohet.