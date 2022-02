Përtej vitaminës C, rolet e tjera thelbësore që luajnë agrumet në shëndetin tuaj

Agrumet ofrojnë një shpërthim të këndshëm të vitaminës C shumë të nevojshme gjatë gjithë vitit.

Por cilat janë saktësisht përfitimet e tjera shëndetësore të këtyre frutave?

A kanë agrumet veti shëruese?

Me një fjalë, po. Dhe ato shkojnë shumë larg, shumë përtej të qenit thjesht burime të shkëlqyera të vitaminës C.

A keni diabet? Po sëmundjet e zemrës? Apo artrit? Dëshironi të humbni peshë? Po në lidhje me rritjen e imunitetit tuaj natyror? Agrumet janë thesare me vitamina si C dhe D, por gjithashtu përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrave të tretshme, një komponent i njohur në humbjen e peshës, antioksidantë, flavanoidë dhe kalium.

Dhe të mos harrojmë superyllin për të gjitha femrat mbi 40 vjeç – kalciumi! Ushqimet e mbushura me kalcium mbrojnë dhe forcojnë kockat tona ndërsa plakemi.

A janë agrumet të mira si një anti-inflamator?

Për shkak se frutat e agrumeve janë një burim i fuqishëm i fitokimikave, flavonoideve dhe karotenoideve, ato janë një shtesë e përsosur për dietën tuaj.

Fitokimikatet janë komponime kimike të prodhuara në plan që mund t’i ndihmojnë njerëzit të luftojnë kancerin dhe sëmundjet e tjera të lidhura me inflamatore. Që në thelb nënkupton shumicën e sëmundjeve, pasi inflamacioni është një shkaktar potencial i shumë sëmundjeve në trup.