Përurohet droni “Made in Kosova”, Kurti: Kosova po ndërton të ardhmen e saj të mbrojtjes

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti së bashku me kryetarin e Gjilan Alban Hysenin kanë vizituar kompaninë e prodhimit të dronëve ushtarak “Skifteri” dhe dronët civil nga “”Future Minds Academy” dhe MIGA SkyShield MAR.
Kurti ka thënë se të ardhmen e industrisë së mbrojtjes dhe avancimit të dronëve luftarakë po e ndërton e zhvillon edhe në Kosovë.
“Made in Gjilan” përveçse natyrisht “Made in Kosova”. Droni kamikaz “K1”, arrin shpejtësi maksimale prej 180km/h e lartësi deri në 2500 metra. Ndërsa “Skifteri” arrin në 5000 metra lartësi, hapësirë operuese 20km dhe shpejtësi prej 270km/h.
Në mbrojtje e siguri kemi investuar duke blerë nga shtetet tona mike dhe partnere dronët Bayraktar TB-2, Puma dhe së fundmi dronët kamikazë Skydagger. Tash dronët luftarakë po i prodhojmë edhe vetë. Si qeveri, edhe në nivel qendror edhe lokal, do ta mbështesim dhe përkrahim ngritjen e kapaciteteve dhe prodhimtarisë, gjersa nuk do t’i ndalim investimet për mbrojtje e siguri”, ka shkruar Kurti në Facebook.