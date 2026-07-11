Përvjetori i gjenocidit në Srebrenicë: Qindra motoçiklistë, maratonistë dhe çiklistë në Potoçari

Qindra motoçiklistë, maratonistë dhe një grup çiklistësh mbërritën të premten në Potoçari, ku më 11 korrik do të marrin pjesë në përkujtimin dhe xhenazen e dhjetë viktimave të tjera të gjenocidit në Srebrenicë.
Mes pjesëmarrësve të Moto Maratonës së Srebrenicës, e cila edhe këtë vit mbahet nën moton “Të mos harrohet dhe të mos përsëritet”, janë motoçiklistë nga Bosnjë e Hercegovina, vendet e rajonit, Evropa, Türkiye, Libia dhe vende të tjera.
Përveç motoçiklistëve, mes atyre që mbërritën për t’u bërë homazhe viktimave të gjenocidit ishin edhe çiklistë nga Bosnjë e Hercegovina, rajoni dhe Evropa, pjesëmarrës me mjete quad, si dhe kalorës me veshje tradicionale.
Mbetjet mortore të dhjetë viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, të kryer nga pjesëtarët e Ushtrisë së Republikës Sërpska dhe ndihmësit e tyre në korrik të vitit 1995, do të varrosen në xhenazen kolektive nesër, më 11 korrik, në Qendrën Memoriale të Srebrenicës në Potoçari.
Mbetjet mortore të viktimave që do të varrosen këtë vit janë gjetur në varreza masive të zbuluara vitet e kaluara në lokalitetet Liplje, Baljkovica, Suljići dhe Kameničko Brdo. Në shumicën e rasteve bëhet fjalë për trupa jo të plotë, ndaj disa familje do të vendosin në tokë vetëm një apo dy eshtra të më të dashurve të tyre.
Xhenazja kolektive në Potoçari
Viktimat që do të varrosen këtë vit ishin të moshës nga 20 deri në 56 vjeç. Mes tyre janë edhe tre të rinj që në momentin e vrasjes ishin në të njëzetat dhe që vetëm tani do të gjejnë prehjen e fundit. Bëhet fjalë për njerëz të pafajshëm të vrarë në zonat e Vlasenicës, Zvornikut, Bratuncit dhe Srebrenicës, ndërsa mbetjet e tyre mortore u zhvarrosën vite më vonë nga varreza të ndryshme masive.
Në Projektin e Identifikimit të Podrinjes ndodhen mbetjet mortore të dhjetë viktimave të tjera të identifikuara, për të cilat familjet ende nuk kanë dhënë pëlqimin për varrim, si dhe trupat e 36 viktimave që janë identifikuar zyrtarisht me metodën e ADN-së, por familjet ende nuk kanë kryer identifikimin zyrtar.
Arsyeja pse familjet ende nuk vendosin për identifikimin zyrtar dhe varrimin është kryesisht paplotësia e skeleteve të viktimave të gjetura dhe të identifikuara. Shumë prej tyre zgjedhin të presin hapjen e varrezave të reja masive, me shpresën e dhimbshme se do të gjendet të paktën edhe një eshtër tjetër, për t’i varrosur trupat e më të dashurve të tyre sa më të plotë.
Instituti për Personat e Zhdukur i Bosnjë e Hercegovinës vazhdon kërkimin për 900 viktima të gjenocidit, si dhe për viktimat e tjera, mbetjet mortore të të cilave ende nuk janë gjetur, gjithsej 7.566 persona.
Gjenocidi në Srebrenicë
Pas rënies së Srebrenicës më 11 korrik 1995, pjesëtarët e Ushtrisë së Republikës Sërpska dhe ndihmësit e tyre vranë më shumë se 8 mijë burra boshnjakë në një seri ekzekutimesh masive.
Në varrezën e Qendrës Memoriale Srebrenicë-Potoçari deri më tani janë varrosur 6.765 viktima të gjenocidit, ndërsa 250 viktima janë varrosur në varrezat lokale, sipas vendimit të familjarëve.
Më shumë se një mijë viktima të gjenocidit në Srebrenicë ende kërkohen.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë në vitin 2007 mori një vendim ku konstatohet se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, e cila në atë kohë ishte “zonë e mbrojtur” e OKB-së, Ushtria e Republikës Sërpska kreu gjenocid.
Tribunali i Hagës, Gjykata e Bosnjë e Hercegovinës, si dhe gjykatat në Serbi dhe Kroaci, deri më tani kanë dënuar gjithsej 54 persona për gjenocid dhe krime lufte me 781 vite burg dhe pesë dënime me burgim të përjetshëm. Me burgim të përjetshëm janë dënuar, ndër të tjerë, presidenti i kohës së luftës i Republikës Sërpska dhe komandanti i ushtrisë së këtij entiteti, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić.