Pesë të vdekur nga stuhia “Kristin” në Portugali

Stuhia “Kristin” ka shkaktuar pesë të vdekur dhe mijëra emergjenca në mbarë Portugalinë sot, ndërsa erërat e fuqishme rrëzuan pemë dhe dëmtuan shtëpi, rrugë dhe infrastrukturën kyç, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Gonçalo Lopes, kryetari i Bashkisë së Leirias, tha sot pasdite se katër persona humbën jetën në këtë rreth, përfshirë të paktën një viktimë nga shembja e një strukture. Një viktimë tjetër u regjistrua në Vila Franca de Xira pasi një makinë u godit nga një pemë që në rënie.
Autoriteti Kombëtar për Emergjenca dhe Mbrojtje Civile i Portugalisë tha se stuhia shkaktoi më shumë se 3.300 incidente deri në orët e para të pasdites, shumica e tyre të lidhura me pemë të rrëzuara dhe mbeturina që bllokuan rrugët, me disa akse kryesore të ndërprera ose të mbyllura.
Operatori i rrjetit elektrik E-Redes tha se rreth 570 mijë persona ishin ende pa energji elektrike rreth mesditës, pas një kulmi gjatë natës që preku rreth 1 milion konsumatorë, me rrethet qendrore ndër më të goditurat.
Pamjet tregojnë se erërat e forta shkatërruan aerodromin komunal në Coimbra, duke dëmtuar avionët e ruajtur brenda një hangari, disa prej të cilëve konsiderohen përtej riparimit.
Edhe një stadium futbolli në Leiria ka pësuar dëme të rënda.
Zyrtarët lokalë në Pombal, në rrethin e Leirias, paralajmëruan se ndërprerjet e energjisë mund të pengojnë furnizimin publik me ujë dhe u bënë thirrje banorëve të kursejnë ujin derisa shërbimi të rikthehet plotësisht.
Një erë prej 176 kilometrash në orë u regjistrua sot në mëngjes në Bazën Ajrore Monte Real në Leiria, tha për CNN Portugal një burim nga Instituti Portugez për Detin dhe Atmosferën (IPMA). Tri erëra të tjera mbi 140 kilometra në orë u regjistruan gjithashtu në Leiria.
Uraganët kanë vazhduar me erëra të qëndrueshme duke filluar nga 119 kilometra në orë, sipas Shkallës së Erërave të Uraganëve Saffir-Simpson.