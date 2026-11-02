Pesë të vrarë në Gaza, numri i palestinezëve të vrarë arrin në 74.609

Pesë palestinezë, përfshirë një fëmijë, janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga bombardimet dhe sulmet izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës që nga mëngjesi i së hënës.
Sipas burimeve lokale dhe mjekësore, sulmet kanë ndodhur në disa zona të Gazës, përfshirë Khan Younisin, Gazën Qytet dhe kampin e refugjatëve Nuseirat.
Mahmoud Jihad Quffa u vra nga një bombardim në zonën Al-Jabani, në veriperëndim të Khan Younisit, ndërsa Ibrahim Amer Al-Sa’ayda u vra nga një bombë e hedhur prej një droni izraelit në lindje të fshatit Al-Masdar.
Gjithashtu, As’ad Qashta u vra pranë pusit nr. 19, në jugperëndim të Khan Younisit. Në një sulm ndaj një automjeti pranë xhamisë Al-Hidaya, në lagjen Tal al-Hawa të qytetit të Gazës, u vra Hani Hamed Kahil dhe u plagosën pesë persona të tjerë.
Tre persona u plagosën edhe nga sulmi ndaj një minibusi që i përkiste një kuzhine bamirësie në lagjen Al-Zaytoun. Ndërkohë, disa të tjerë pësuan lëndime të lehta nga bombardimi i një tende në kampin e refugjatëve Nuseirat.
Më vonë u raportua edhe vdekja e Yousef Abu Younis, i cili nuk u mbijetoi plagëve të marra gjatë bombardimit të një pike policore në zonën Al-Mawasi, në Khan Younis, të dielën.
Sipas burimeve mjekësore, gjatë 48 orëve të fundit spitalet në Gaza kanë pranuar 15 trupa të pajetë dhe 38 të plagosur.
Me këto viktima, numri i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka arritur në 74.609, ndërsa numri i të plagosurve në 175.872.
Sulmet vijnë në vazhdën e shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës. /mesazhi