Pesë ushqime pranverore që rrisin imunitetin dhe përmirësojnë tretjen

Pranvera sjell një bollëk ushqimesh të freskëta dhe të shëndetshme që përveçse freskojnë menunë, janë edhe burim i shumë lëndëve ushqyese të dobishme. Ushqimet e stinës në pranverë janë të pasura me vitamina, fibra dhe antioksidantë, të cilët mbështesin shëndetin, përmirësojnë tretjen dhe forcojnë imunitetin.

Nëse dëshironi të pasuroni menunë tuaj me përbërës të rinj dhe të shëndetshëm, provoni disa nga këto opsione më poshtë.

Shpargu

Shpargu është një klasik i vërtetë pranveror, i pasur me vitaminë K, acid folik dhe vitaminë C. Këto lëndë ushqyese mbështesin shëndetin e kockave, përmirësojnë tretjen dhe forcojnë imunitetin. Gjithashtu, asparagu përmban antioksidantë që reduktojnë inflamacionin dhe mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike si diabeti dhe sëmundjet e zemrës.

Rrepkat

Rrepkat janë jashtëzakonisht të pasura me vitaminë C, kalium dhe fibra, të cilat përmirësojnë shëndetin e tretjes dhe forcojnë imunitetin. Ato kanë veti anti-inflamatore që ndihmojnë në reduktimin e fryrjes, gazrave dhe përmirësimin e qarkullimit. Për më tepër, rrepkat përmbajnë antioksidantë që reduktojnë stresin oksidativ në trup, raporton Index.hr.

Karotat e reja

Karotat e reja janë të pasura me vitaminë A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve dhe lëkurës, dhe vitaminë K, e cila kontribuon në shëndetin e kockave. Ato përmbajnë shumë fibra, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e tretjes së shëndetshme dhe rregullimin e peshës. Për më tepër, karotat janë të pasura me antioksidantë që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe forcimin e sistemit imunitar.

Patatet e reja

Patatet e reja kanë një përmbajtje më të ulët niseshte se patatet e vjetra, duke i bërë ato më të lehta për t’u tretur dhe më të mira për kontrollin e peshës. Është gjithashtu e pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në forcimin e sistemit imunitar, dhe kalium, i cili mbështet shëndetin e zemrës. Patatet e reja përmbajnë gjithashtu antioksidantë që reduktojnë inflamacionin dhe mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve kronike.

Dredhëzat

Dredhëzat janë një frut i vërtetë pranveror i pasur me vitaminë C, antioksidantë dhe fibra. Vitamina C është thelbësore për rritjen e imunitetit, ndërsa antioksidantët ndihmojnë në uljen e stresit oksidativ. Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbështesin shëndetin e zemrës. Përveç kësaj, dredhëzat janë të ulëta në kalori dhe të shkëlqyera për të mbajtur një peshë të shëndetshme trupore.