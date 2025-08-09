Pesë vende dënojnë planin izraelit për të marrë qytetin e Gazës

Ministrat e Jashtëm të Australisë, Gjermanisë, Italisë, Zelandës së Re dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë dënuar vendimin e Izraelit për të nisur një operacion të madh ushtarak në Gaza.
Në një deklaratë të përbashkët, ata thanë se planet e shpallura nga qeveria izraelite “rrezikojnë të shkelin të drejtën ndërkombëtare humanitare”.
Kabineti i sigurisë së Izraelit ka miratuar planin për të marrë nën kontroll qytetin e Gazës, duke rritur intensitetin e luftimeve në territorin palestinez. Vendimi ka sjellë kritika të reja brenda dhe jashtë vendit, ndërsa lufta ka hyrë në vitin e dytë. /mesazhi