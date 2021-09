Pija e kuqe që ulë nivelet e sheqerit në gjak 15 minuta pasi ta pini

Menaxhimi i tipit 2 të diabetit përfshin mbajtjen në kontroll të nivelit të gjakut. Sipas një hulumtimi, një pije e kuqe mund ta ulë sheqerin në gjak 15 minuta pasi që e konsumoni atë – cila është ajo?

Tipi 2 i diabetit shkaktohet nga prodhimi i dobët i insulinës në pankreas. Insulina është një hormon që rregullon sheqerin në gjak – elementi kryesor i sheqerit që gjendet në gjak. Brenda këtij mekanizmi rregullues, nivelet e sheqerit në gjak rritën, një gjë e cila shkakton një mori problemesh.

Fatmirësisht, ju mund ta rrisni furnizimin e juaj me insulinë – kështu ta rregulloni sheqerin në gjak – duke marrë vendime që të bëni një jetë të shëndetshme.

Një ndërhyrje premtuese është që të pini lëng shege apo të hani të tilla.

Një studim i publikuar në revistën e “Current Developments in Nutrition” shqyrtoi ndikimin e një gote lëngu shege dhe ndikimin e saj në sheqerin në gjak.

Për këtë u rekrutuan 21 vullnetarë me peshë normale.

Vullnetarët fillimisht e kanë pirë një gotë ujë dhe pastaj një gotë lëngë shege . Gota e ujit kishte 18.6 gramë glukozë dhe 18.3 gramë fruktozë me përmbajtjen e lëngut të shegës.

Sasia e sheqerit në gjak ishte matur më parë, dhe reagimi do të shihej pas 15, 30, 60, 90, 120, 150 dhe 180 minutave pas pijes, transmeton GazetaExpress.

Testi i sheqerit në gjak matet gjatë natës, kur nuk jeni duke ngrenë.

Në të gjitha analizat, marrja e ujit nuk e ndryshoi nivelin e sheqerit në gjak.

Megjithatë, te njerëzit e shëndetshëm me nivele të ulëta insuline, glukoza e ulët “e mjaftueshme” u rrit pas 15 dhe 30 minutash kur u morr nga ata që kishin pirë lëng shege.

Për më tepër, nivele të konsiderueshme të insulinës u panë tek personat pas 15 dhe 30 minutash të ata që kishin pirë lëngë shege, krahasuar me ata me ujë dhe sheqer.

Kërkime të tjera kanë treguar po ashtu benefitët që mund të keni nga pirja e lëngut të shegës.

Një studim i kryer në Izrael tregoj që lëngu i shegës mund të sigurojë përfitime shtesë për diabetiket.

Lëngu i shegës u testuat të një grup i vogël njerëzisht në institutin për Hulumtime Rappaport Family in the Medical Sciences, në bashkëpunim me Qendrën Mjekësore Ramban në Haifa të Izraelit.

Gjetja kryesor ishte se sheqernat e gjendur në lëngun e shegës, edhe pse të ngjashme me sheqernat në lëngjet e tjera të frutave, nuk ndikojnë negativisht në parametra të diabetikëve.

Lëngu i shegës ulë rrezikun e arteriosklerozës – një gjendje potencialisht serioze ku arteriet bllokohen nga substanca yndyrore të quajtura pllaka yndyrore apo ateroma.