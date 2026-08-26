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Pikat kufitare pa kolona të gjata, pritjet në Merdarë deri në 30 minuta

Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka publikuar të dhënat më të fundit mbi fluksin e mjeteve në pikat e kalimit kufitar.

Sipas të dhënave, situata në të gjitha pikat kufitare paraqitet e qetë, me pritje minimale për kalim. Në shumicën e pikave kufitare, pritjet për automjete si në hyrje ashtu edhe në dalje variojnë nga 3 deri në 5 minuta.

Disa përjashtime janë vërejtur në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku pritjet shkojnë deri në 20 minuta, si dhe në pikën kufitare Merdarë, ku pritja në dalje arrin deri në 30 minuta./

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