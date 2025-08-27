Piloti kroat i KFOR-it dhe partnerja e tij serbe arrestohen në Kroaci në hetimin për spiunim për Serbinë

Më 25 korrik në Vis janë arrestuar AM, shtetase e Serbisë nga Mitrovica e Kosovës, dhe partneri i saj JI, pilot i Forcave Ajrore Kroate, nën dyshimin se kanë qenë të përfshirë në veprimtari spiunazhi në favor të Serbisë.
Burime të sigurta kanë konfirmuar për “Index” se të dyshuarit u arrestuan në Vis më 25 korrik, ndërsa hetimet po zhvillohen paralelisht nga policia civile dhe ajo ushtarake, me përfshirjen edhe të Europol.
Sipas të dhënave që janë siguruar jozyrtarisht, JI dyshohet se ka ndarë me partneren e tij informacione të klasifikuara të lidhura me aktivitetet e KFOR-it, si dhe me lëvizjet e trupave ndërkombëtare dhe serbëve në veri të Kosovës gjatë periudhës nga fundi i vitit 2022 deri në vitin 2025.
AM dyshohet se më pas ka përcjellë këto të dhëna drejt Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila njihet për lidhjet e saj të ngushta me Beogradin.
Në fokus të veçantë të hetimit janë informacione që lidhen me Zubin Potokun, një prej zonave më të tensionuara në veri të Kosovës, e njohur për përplasje të shpeshta mes serbëve lokalë dhe autoriteteve të Kosovës apo forcave ndërkombëtare.
Hetuesit dyshojnë se piloti ka ndarë të dhëna strategjike që lidhen me aktivitetin e KFOR-it në këtë zonë, si dhe detaje nga operacionet ushtarake dhe logjistike.
Gjithashtu, të akuzuarit akuzohen për shkëmbimin e informacionit në lidhje me transportin e Dejan Pantić, një ish-polic serb.
Arrestimi i tij në dhjetor 2022 shkaktoi një reagim të ashpër të popullsisë serbe të Kosovës në komunat veriore – u ngritën barrikada dhe bllokada në rrugët për në vendkalimet Jarinje dhe Bërnjak, të cilat zgjatën për gati tre javë, me kërkesën kryesore: lirimin ose transferimin e Pantić nga burgu.
Piloti i arrestuar gjithashtu mori pjesë në operacione shpëtimi që përfshinin Forcat Ajrore Kroate dhe në misione paqeruajtëse – në Kosovë dhe Afganistan
AM ka punuar në Serbi për një kompani të huaj dhe njihej në qarqet gazetareske si reportere nga Mitrovica e Kosovës, me profesion sociologe.
Pas arrestimit, JI dërgohet në paraburgim, ndërsa për AM është marrë vendim për dëbim dhe ndodhet në Qendrën e Pranimit për të Huaj në Trilj.