Pirelli po sjell një gomë me një sensor që do t’u tregojë shoferëve një informacion të rëndësishëm!

Prodhuesi italian, Pirelli vazhdon të zhvillojë gomat e tij Cyber. Është një gomë që pritet të revolucionarizojë industrinë e automobilave. Qëllimi është përmirësimi i sigurisë si dhe optimizimi i performancës.

Veturat moderne janë të pajisura me shumë sensorë, por gomat pothuajse janë lënë jashtë, përveç sistemeve që matin presionin e tyre.

Megjithatë, është i vetmi element që është në kontakt të drejtpërdrejtë me rrugën. Pirelli ka menduar gjatë për teknologjinë për të zgjidhur këtë problem. Kështu lindi goma Cyber. Gomat e gjeneratës së parë janë instaluar tashmë në disa automobila, siç ishte rasti në vitin 2021 me McLaren Arthur.

Gjenerata e tretë e Pirellit u zbulua në Festivalin e Shpejtësisë Goodwood të këtij viti. Tash e tutje, goma do të jetë në gjendje të dërgojë informacion direkt në veturë.

Deri më tani, të dhënat e papërpunuara disponoheshin vetëm nëpërmjet një aplikacioni celular. Pirelli shpjegon se çdo gomë është e pajisur me një sensor në pjesën e brendshme të shkallës. Ky sensor është i lidhur nëpërmjet Bluetooth me sistemin e automjetit. Falë këtyre sensorëve, shoferi do të marrë të dhëna për temperaturën, të cilat janë shumë të rëndësishme, përveç presionit.

Pagani Utopia u zgjodh për të testuar këto produkte të reja. Megjithatë, Pirelli synon të synojë një segment tjetër: vetura premium si Mercedes, Audi ose BMW.

“Pasi teknologjia të jetë përsosur, ne mund të kalojmë lehtësisht në prodhim me vëllim më të madh. Jemi në proces të zhvillimit të projekteve me prodhues të makinave Premium”, shpjegoi Andrea Casaluci, CEO i Pirelli.