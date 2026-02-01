Plagoset me armë zjarri një person në Mitrovicë, arrestohet i dyshuari

Një person është plagosur me armë zjarri të dielën në Mitrovicë të Jugut.
I plagosuri është dërguar për trajtim mjekësor.
Për rastin i cili ka ndodhur rreth orës 14:00 në rrugën “Ilaz Kodra”, është arrestuar një i dyshuar ka bërë të ditur për teve1.info zëdhënësi i Policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
“Si rezultat i veprimeve të shpejta operative dhe hetimore, Policia ka arritur të identifikojë dhe arrestojë një person të dyshuar, i cili dyshohet se ka plagosur viktimën. Në cilësinë e provës materiale, nga i dyshuari është konfiskuar një armë zjarri. Hetuesit policorë, në koordinim me Prokurorin e rastit, janë duke vazhduar procedurat e mëtejme hetimore”, ka njoftuar Zahiti