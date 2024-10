Plani i Iz’raelit është ‘zbrazja e veriut të Ga’zës’ thotë Qendra e të Drejtave

Qendra Palestineze për të Drejtat e Njeriut ka thënë se forcat izraelite po i detyrojnë banorët e Gazës veriore të lënë shtëpitë dhe strehimoret e tyre ndërsa kryejnë arrestime masive të civilëve palestinezë.

Grupi tha se ka paralajmëruar se rrethimi i vendosur në Gazën veriore, tani në ditën e tij të 16-të, ka për qëllim “zbrazjen e Rripit të Gazës veriore duke vendosur një rrethim të rreptë dhe duke shfarosur dhe uritur popullsinë për t’i detyruar ata të largohen drejt jugut”. /mesazhi

They are Planning to EXECUTE the Men in North Gaza

Yesterday, Israel detained men in Jabalia, and NO ONE it talking about how they could be returned in a van and end up in a MASS GRAVE. pic.twitter.com/GuBOHu6Y5H

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 20, 2024