Po e ndërroni telefonin, më nuk do të keni nevojë të mendoni për këtë

Google ka prezantuar një opsion të ri brenda përditësimit më të fundit për Google Play Services, i cili sjell një shtresë shtesë sigurie për përdoruesit e Android.
Konkretisht, cilësimet e sistemit të Mbrojtjes nga Vjedhja tani ruhen automatikisht në cloud-in e Google, kështu që kur rivendosni të dhënat ose kaloni në një pajisje të re, këto cilësime rivendosen pa pasur nevojë për aktivizim manual.
Kjo paketë përfshin veçori të tilla si Kyçi i Zbulimit të Vjedhjes, Kyçi i Pajisjes Jashtë Linje dhe Kyçi në Distancë, të cilat u lejojnë përdoruesve të mbrojnë telefonin e tyre në rast vjedhjeje ose humbjeje, transmeton Telegrafi.
Deri më tani, të gjitha këto opsione duhej të aktivizoheshin përsëri pas një rivendosjeje në cilësimet e fabrikës ose kalimit në një pajisje tjetër.
Është e rëndësishme të theksohet se kopja rezervë vlen vetëm për gjendjen aktuale – nëse veçoritë e mbrojtjes ishin të çaktivizuara, ato do të mbeten të tilla edhe pas rivendosjes së të dhënave të ruajtura.
Funksionaliteti i ri arrin përmes versionit 25.34 të Play Services, dhe shpërndarja, si zakonisht, do të jetë graduale gjatë shtatorit, kështu që mund të mos jetë menjëherë e disponueshme për të gjithë përdoruesit.