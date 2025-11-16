Po i afrohemi gjithnjë e më shumë baterive me elektrolit të ngurtë

Kompania amerikane, Factorial Energy ka bërë përparime të mëdha në teknologjinë e baterive për automjetet elektrike, duke zhvilluar qeliza të ngurta (solid-state) me performancë të lartë.
Këto bateri punojnë në një gamë të gjerë temperaturash (nga –30 °C deri në +45 °C), kanë densitet energjie prej 375 Wh/kg, dhe kanë kaluar testin e më shumë se 2 000 cikleve karikimi.
Factorial përdor një metodë inovative me veshje cilindrike “të thatë” (dry coating) për katodën, që eliminon përdorimin e tretësve toksikë dhe e bën prodhimin më efikas dhe më të qëndrueshëm.
Qelizat e tyre “FEST” prej 77 Ah, të verifikuara në partneritet me Stellantis, kanë qëndruar me sukses mbi 600 cikle karikimi dhe kanë arritur një densitet energjie prej 375 Wh/kg.
Kjo teknologji e re mund të rrit jetëgjatësinë e baterisë së makinës elektrike: në teori, bateria mund të shërbejë për deri në 800.000 km, në varësi të distancës së përfituar nga një karikim.
Gjithashtu, FEST mundëson karikim të shpejtë: nga 15 deri në 90 për qind vetëm në 18 minuta në temperaturë ambienti.
Falë qëndrueshmërisë dhe sigurisë së baterive të ngurta, ato janë shumë premtuese – dhe Factorial ka nënshkruar marrëveshje me prodhues të mëdhenj si Stellantis, Mercedes‑Benz, Hyundai dhe Kia.
Stellantis ka investuar 75 milionë dollarë në Factorial që në 2021, dhe planifikon të integrojë këto bateri të reja në një flotë demonstruese deri në vitin 2026.
Factorial ka një fabrikë pilot me kapacitet prej 200 megavat‑orë në Massachusetts (SHBA), që tregon se kompania po përgatitet për prodhime më të mëdha.