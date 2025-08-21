Po mbyllet një nga alternativat më të mëdha për Google Play Store

Amazon do të mbyllë Amazon Appstore në sistemin operativ Android të mërkurën, më 20 gusht.
Ky veprim, i njoftuar në shkurt, mbyll konkurrentin e mega-korporatës në dyqanin Google Play në pajisjet Android.
Kompania e mbylli dyqanin e aplikacioneve në Windows në vitin 2024. Dyqani do të mbetet i hapur në pajisjet Fire TV dhe Fire Tablet.
“Ne kemi vendosur të ndërpresim Amazon Appstore në Android për të përqendruar përpjekjet tona në përvojën e Appstore në pajisjet tona, pasi aty shumica dërrmuese e klientëve tanë aktualisht angazhohen me të”, tha Amazon në një deklaratë për agjencinë e lajmeve Android.
Programi Amazon Coins do të mbyllet gjithashtu më 20 gusht, që do të thotë se disa njerëz mund të shohin rimbursime.
Ja çfarë duhet të dini në lidhje me mbylljen e Amazon Appstore në Android.
Klientët e dyqanit të aplikacioneve me Amazon Coins të mbetura në llogarinë e tyre do të rimbursohen, sipas faqes së pyetjeve të shpeshta mbi mbylljen.
Informacioni në lidhje me rimbursimet “do të ndahet në një datë të mëvonshme”, thuhet në faqe.
Aplikacionet e blera në dyqanin e aplikacioneve Amazon nuk garantojnë vazhdimin e funksionimit pas 20 gushtit, sipas faqes së pyetjeve të shpeshta.
Monedhat Amazon u përdorën për të bërë blerje në aplikacione të caktuara dhe në dyqanin e aplikacioneve Amazon.