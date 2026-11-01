Po ndodh: poshtërsitë tipike izraelite në qendrën ekonomike të Palestinës

Ushtria sioniste vijon rrethimin dhe zhvendosjen me forcë në Hebron për ditën e nëntë
Ushtria izraelite ka vazhduar fushatën e saj brutale ushtarake dhe agresionin kundër qytetit të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar për ditën e nëntë radhazi, duke dërguar përforcime të reja masive ushtarake drejt pjesës perëndimore të qytetit, konkretisht në zonën Deir Baha.
Përveç bllokadës ushtarake, forcat po kryejnë bastisje në ndërtesa banimi dhe po dëbojnë me forcë familje të shumta, duke shkatërruar dhe plaçkitur pronën e tyre.
Zhvendosje sistematike dhe shkatërrim shtëpish
Sipas raporteve të medias palestineze, numri i familjeve të prekura nga ky agresion izraelit është rritur në më shumë se 780 familje. Nga ky numër, 537 familje janë zhvendosur plotësisht dhe me forcë nga shtëpitë e tyre, ndërsa rreth 5,000 qytetarë jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira rrethimi. Shumë prej tyre janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa të tjerë kanë mbetur të bllokuar brenda shtëpive të tyre, veçanërisht në vendbanimet Al-Jilda dhe Deir Baha, të cilat janë nën regjimin më të rreptë të mbylljes dhe kontrollit.
Që nga fillimi i këtij operacioni ushtarak në Hebron, forcat izraelite kanë ndaluar dhe arrestuar më shumë se 115 palestinezë. Përveç arrestimeve, qindra palestinezë i janë nënshtruar ndalimit, ngacmimit dhe poshtërimit në pikat e kontrollit ushtarak.
Dëmi ekonomik dhe ndërprerja e procesit arsimor
Pasojat ekonomike të këtij rrethimi janë shkatërruese. Dhoma e Tregtisë së Hebronit vlerëson se humbjet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga mbyllja dhe bllokada e qytetit arrijnë në midis 10 dhe 12 milionë shekel në ditë, me vetëm industrinë e qumështit që humbet rreth një milion shekel në ditë.
Agresioni gjithashtu ka paralizuar plotësisht sistemin arsimor. Gjatë javës së kaluar, mësimi është pezulluar për rreth 262,000 nxënës në 589 shkolla në të gjithë provincën, ndërsa mijëra nxënës në zonat e rrethuara dhe të zhvendosura nuk janë në gjendje të arrijnë fare në klasat e tyre.
Hebroni është qyteti më i madh në Bregun Perëndimor. Ndodhet rreth 30 kilometra në jug të Jerusalemit. Qyteti ka rëndësi të madhe fetare, historike dhe ekonomike, por është gjithashtu një nga pikat më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Hebroni është qendra ekonomike e Palestinës. /tesheshi.com/