Polici Derek Chauvin pranon fajësinë për privim nga jeta të 46-vjeçarit George Floyd

Derek Chauvin, ish-oficeri i policisë në Minneapolis, i cili u dënua në prill për akuzat për vrasjen e George Floydit, u deklarua fajtor për akuzat federale për të drejtat civile në një ndryshim të seancës dëgjimore të pranimit të fajësisë, të mërkurën, në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së në Minesota.

Chauvin gjithashtu pranoi fajësinë në një rast të veçantë, në të cilin ai u akuzua për përdorimin e taktikave të ngjashme ndaj një 14-vjeçari nga Minneapolis në 2017.

Si pjesë e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, prokurorët po kërkojnë që Chauvin të dënohet me 25 vjet burgim, për t’i vuajtur njëkohësisht me dënimin e tij prej 22 vjet e gjysmë për akuzat e vrasjes shtetërore.

Chauvin u akuzua në dy padi federale në lidhje me punën e tij si polic. Së pari, ai u akuzua për dy akuza të lidhura me vdekjen e Floydit, duke përfshirë privimin e të drejtës së Floyd për të qenë i lirë nga “konfiskimi i paarsyeshëm, i cili përfshin të drejtën për të qenë i lirë nga përdorimi i forcës së paarsyeshme nga një oficer policie”.

Ai gjithashtu u akuzua në një aktakuzë të dytë për një incident, në të cilin ai dyshohet se përdori taktika të ngjashme me një 14-vjeçar nga Minneapolis në shtator 2017. Aktakuza pretendonte se ai e mbajti adoleshentin nga fyti, e goditi atë në kokë me një elektrik dore dhe e mbajti gjurin në qafë dhe në pjesën e sipërme të shpinës së adoleshentit edhe pasi adoleshenti ishte i shtrirë, me pranga dhe pa rezistencë.

Ai u deklarua i pafajshëm për akuzat federale në shtator, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.

Dalja e Chauvin në sallën e gjyqit erdhi gati 18 muaj pasi ish-oficeri mbajti gjurin e tij në qafën dhe shpinën e Floydit për 9 minuta e 26 sekonda, ndërsa 46-vjeçari me ngjyrë, i lidhur me pranga dhe i shtrirë në rrugë, mezi merrte frymë, duke iu thënë Chauvinit dhe oficerëve të tjerë se nuk mund të merrte frymë.

Vdekja e Floydit, më 25 maj 2020, ndezi protesta mbarëkombëtare kundër brutalitetit të policisë dhe padrejtësisë racore. Në prill, Chauvin u dënua për vrasje të paqëllimshme të shkallës së dytë, vrasje të shkallës së tretë dhe vrasje të shkallës së dytë për vdekjen e Floydit dhe u dënua me 22 vjet e gjysmë burg shtetëror.

Sipas ligjit të Minesotës, Chauvin do të duhet të vuajë dy të tretat e dënimit të tij, ose 15 vjet, dhe më pas do të ketë të drejtë për lirim të mbikëqyrur për shtatë vjet e gjysmë të mbetur.

“Chauvin dhe ish oficerët Tou Thao, J. Alexander Kueng dhe Thomas Lane u akuzuan për privim të të drejtave sipas ngjyrës së ligjit për gjoja mosdhënien e ndihmës mjekësore Floydit”, thuhet në aktakuzë.

Thao dhe Kueng akuzohen gjithashtu se nuk kanë ndërhyrë në përdorimin e forcës së paarsyeshme nga Chauvin, sipas aktakuzës federale.

Thao, Kueng dhe Lane ende përballen me akuza shtetërore për ndihmë dhe nxitje për vrasje të shkallës së dytë dhe ndihmë dhe nxitje për vrasjen e shkallës së dytë në vdekjen e Floydit. Ata janë deklaruar të pafajshëm. Ky gjykim aktualisht është caktuar për në mars 2022.