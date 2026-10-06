Policia: Dy nga tre protestuesit e arrestuar janë dërguar në mbajtje, 20 policë janë lënduar

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se 2 nga tre protestuesit e arrestuar mbrëmë në protestë me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajte kurse një është liruar në procedurë të rregullt.
Policia ka bërë të ditur se gjatë protestës se 20 pjesëtarë kanë pësuar lëndime të ndryshme të cilët kanë pranuar trajtim mjekësor.
Ndërsa, 12 qytetarë kanë pranuar tretman mjekësor dhe një gazetar.
“Bazuar në raportet zyrtare, për mosrespektim të thirrjeve të vazhdueshme policore për qetësi dhe rënies ndesh me ligjin, janë arrestuar tre (3) persona ku dy (2) prej tyre me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa një (1) është liruar në procedurë të rregullt. Si pasojë e zhvillimeve dhe sulmeve me mjete të ndryshme, njëzet (20) zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime të natyrave të ndryshme, të cilët kanë pranuar tretman mjekësor. Ndërsa ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe dymbëdhjetë (12) qytetarë/protestues dhe një (1) gazetar të cilët poashtu kanë pranuar tretman mjekësorë”, thuhet në komunikatën e PK-së.
Policia ka sqaruar se reagimi është bërë pas hedhjes së mjeteve piroteknike nga proteusit.
“Referuar situatës dhe zhvillimeve të ndodhura në protestën e mbrëmshme, ku disa protestues në vazhdimësi kanë hedhur mjete piroteknike, fishekzjarrë e mjete të forta, ndaj objekteve shtetërore dhe zyrtarëve policorë, Policia e Kosovës, me qëllim të vënies së situatës nën kontroll, mundësimit të lirisë së lëvizjes dhe parandalimit të eskalimit të mëtejme të situatës, është detyruar të veprojë ndaj personave që kanë shfaqur dhunë, duke përdorur mjetet e ligjshme policore, sprejin, gazin lotsjellës si dhe topin e ujit për shpërndarje të turmës”, thuhet tutje në komunikatë.