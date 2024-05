Policia e Gjakovës konfiskon 70 motoçikleta për tre ditë, shkak kundërvajtjet në trafik

Për tri ditë Policia e Gjakovës ka konfiskuar 70 motoçikleta për shkak të tejkalimit të shpejtësisë dhe kundërvajtjeve tjera.

Njoftimi i plotë:

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor është duke vazhduar me aktivitete policore me qëllim zvogëlimin e aksidenteve në përgjithësi si dhe rritjes së sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor.

Si rrjedhojë e këtij angazhimi, nga data 03.05.2024 deri me datën 05.05.2024, duke marr parasysh numrin e madh të kundërvajtjeve që shkaktojnë drejtuesit e motoçikletave, janë ndërmarr masa preventive dhe ndëshkuese ndaj tyre me ç’rast janë konfiskuar shtatëdhjetë (70) motoçikleta për kundërvajtje të ndryshme si: tejkalim i shpejtësisë, mos vendosja e helmetës mbrojtëse, pa regjistrim dhe pa doganim etj.

Përveç masave ndëshkuese ndaj motoçiklistëve, gjatë këtyre tri (3) ditëve janë shqiptuar edhe katërqind e dy (402) gjoba të tjera për kundërvajtës të tjerë për: tejkalim të shpejtësisë, tejkalime në vendet e ndaluara, përdorim të telefonit gjatë ngasjes, mos vendosje të rripit të sigurisë dhe kundërvajtje tjera, si dhe janë konfiskuar 11 patentë shoferi.

Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakovë do të vazhdon me marrjen e masave të ndryshme preventive dhe ndëshkuese, gjithmonë me qëllim të ngritjes së sigurisë rrugore dhe parandalimit të aksidenteve, sidomos ato me pasoja të rënda.