Policia e Singaporit heton grupin britanik Massive Attack për shfaqjen e flamurit palestinez në koncert

Policia e Singaporit ka nisur një hetim ndaj grupit britanik Massive Attack për një “shkelje të mundshme të kushteve të licencës” pasi grupi shfaqi një flamur palestinez në fund të performancës së tij të mërkurën, transmeton Anadolu.
Policia tha se raportet ishin paraqitur dhe hetimet ishin në vazhdim, sipas The Straits Times.
Singapori ndalon shfaqjen publike të emblemave kombëtare të huaja pa leje ose përjashtim. Shkelësit mund të përballen me gjobë deri në 500 dollarë, deri në gjashtë muaj burg ose të dyja.
Promotori i koncertit Lushington tha se ishte në dijeni të raporteve në lidhje me koncertin Massive Attack dhe do të bashkëpunonte plotësisht me autoritetet përkatëse.
Ai shtoi se performanca ishte shfaqja e vetme e planifikuar e grupit në Singapor gjatë turneut aktual.
Videot nga koncerti të postuara në internet treguan dy anëtarë të grupit që mbanin një flamur palestinez në skenë ndërsa anëtarët e audiencës brohorisnin “Palestinë e lirë”.