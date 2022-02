Policia godet rrjetin e drogës, thërret konferencë të jashtëzakonshme

Policia e Kosovës ka njoftuar për mbajtjen e një konference të jashtëzakonshme për media sot në orën 14:00.

Konferenca është organizuar pas një operacioni të suksesshëm të policisë.

Sipas policisë, ky operacion ka rezultuar me arrestim dhe konfiskim të një sasie të konsiderueshme të narkotikëve.

“Operacioni policor i realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me Prokurorinë kompetente, ka rezultuar me arrestim dhe konfiskim të një sasie të konsiderueshme të narkotikëve. Në këtë konferencë do të marrin pjesë përfaqësues nga drejtoria kompetente e Policisë së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Detajet se në cilin rajon është zhvilluar ky operacion dhe sa ka të arrestuar do të kuptohen në konferencën e thirrur për media.