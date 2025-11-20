Policia holandeze ndalon protestuesit në panairin e armëve në Roterdam

Policia holandeze ka ndaluar disa protestues gjatë një demonstrate kundër një panairi armësh të mbajtur në qendrën e konferencave dhe ngjarjeve Ahoy në Roterdam, raporton Anadolu.
Organizatorët thanë se kompanitë izraelite nuk u pranuan këtë vit për shkak të “trazirave publike dhe shqetësimeve për sigurinë”.
Protestuesit kundërshtuan pjesëmarrjen e kompanive që sipas tyre janë të lidhura me konflikte të vazhdueshme.
Demonstruesit shfaqën banderola, ndezën flakadanë me ngjyrat e flamurit palestinez dhe brohoritën slogane pranë një moli buzë ujit afër vendit të ngjarjes.