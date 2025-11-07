Policia ruan të dyshuarin për vrasjen e djeshme në Malishevë

Një numër i madh policësh po e ruajnë të dyshuarin për vrasjen e dyfishtë të ndodhur dje në Golluboc të Malishevës, i dyshuari, i cili po trajtohet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pas plagëve të marra nga arma e zjarrit.
Pamjet nga Tëvë1 tregojnë prezencën e policisë brenda dhe jashtë klinikës, duke ruajtur dhomën ku po merr trajtim i dyshuari. Policia gjithashtu ka vendosur patrullë në hyrjet e QKUK-së për sigurinë e të dyshuarit dhe stafit mjekësor.
Drejtori i Klinikës së Emergjencës, Naser Syla, ka konfirmuar për Tëvë1 gjendjen e të dyshuarit:
“Gjendja shëndetësore e Astrit Isufit është stabile. Po kryhen të gjitha ekzaminimet e nevojshme dhe do të vazhdojnë me trajtime të mëtejshme mjekësore,” – tha Syla.
Sipas policisë,i dyshuari do të ruhet deri në përfundimin e trajtimit dhe më pas do të merret në paraburgim për procedurat e mëtejshme ligjore.