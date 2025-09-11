Policia sekuestron armë dhe municion në Zveçan, arrestohet një 73-vjeçar

Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut ka zhvilluar sot disa bastisje në lokacione të ndryshme, ku janë sekuestruar armë, municion dhe pajisje ushtarake.
Në Rastin III, në lagjen Korilë të Komunës së Zveçanit, policia kontrolloi një shtëpi banimi, ku fillimisht pronari kishte deklaruar se dy armë me leje të UNMIK-ut i kishte dërguar në Serbi.
Megjithatë, gjatë bastisjes në shtëpi dhe objektet përcjellëse, policia gjeti dhe sekuestroi:
Një armë të gjatë e çmontuar me dy karikatorë e 60 fishekë;
35 kuti të mbyllura me 525 fishekë të kalibrit 7.62×39;
59 fishekë me mbishkrim “E”;
65 fishekë të tjerë me mbishkrim “IK 89”;
50 fishekë për pistoletë “PPU 9mm Luger”;
Detonatorë elektrikë (55 copa gjithsej), fitil ngadalë ndezës dhe një detonator mekanik;
Dy karikatorë shtesë për armë të gjata, një këllëf, thikë, bajonetë, makineri për mbushje municioni, pjesë shtesë për armë të gjata, si dhe pajisje matëse të distancës.
Në lidhje me këtë rast, është arrestuar S.G., 73 vjeç, i cili pas intervistimit në prani të avokatit mbrojtës, me urdhër të prokurorit të shtetit është dërguar në ndalim 48-orësh.
Rasti është iniciuar si “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Ndërkohë, në Rastin VI, në rrugën “Prote Stojana” të Zveçanit, gjatë kontrollit në një shtëpi banimi policia gjeti:
një pushkë gjuetie;
12 fishekë dhe 15 gëzhoja të kalibrave të ndryshëm;
2 sfera për fishekë gjuetie;
një rrip për mbajtjen e fishekëve.
Për këtë rast nuk ka të arrestuar, por policia tha se do të intervistojë një person të dyshuar.