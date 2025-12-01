Policia spanjolle shkatërron një qelizë terroriste të dhunshme të supremacisë së bardhë

Policia spanjolle tha se shaktërruan një organizatë terroriste supremaciste të bardhë me lidhje të dyshuara me grupin neonazist The Base, transmeton Anadolu.
Zyrtarët thanë se grupi përbën qelizën e parë terroriste përshpejtuese të njohur në Spanjë, duke iu referuar lëvizjes ekstremiste të ekstremit të djathtë që mbështet përdorimin e dhunës për të destabilizuar shoqërinë dhe për të krijuar një etnoshtet të bardhë.
Policia arrestoi tre individë, përfshirë udhëheqësin e grupit, dhe sekuestroi armë, municione, pajisje stërvitjeje në stil ushtarak dhe materiale neonaziste.
Udhëheqësi i qelizës, i cili tani mbahet në burg, dyshohet gjithashtu se kishte kontakt të drejtpërdrejtë me themeluesin e The Base me bazë në SHBA, i cili është përcaktuar si organizatë terroriste në Bashkimin Evropian (BE), Kanada, Mbretërinë e Bashkuar, Australi dhe Zelandën e Re.
Muajin e kaluar, themeluesi u bëri thirrje publikisht mbështetësve të forconin qelizat ndërkombëtare dhe të kryenin sulme të synuara për të destabilizuar institucionet demokratike perëndimore, shtoi policia spanjolle.
Hetimi filloi në fillim të këtij viti, kur agjentët e antiterrorizmit identifikuan një burrë që dukej shumë i radikalizuar dhe i lidhur me ideologjinë e grupit. Policia përcaktoi se ai ishte pjesë e një qelize të bashkuar me tre persona, anëtarët e së cilës kishin përqafuar doktrinën përshpejtuese dhe kishin shprehur gatishmëri për të kryer sulme.
Sipas zyrtarëve, të dyshuarit kishin kryer tashmë seanca trajnimi taktik duke përdorur teknika dhe pajisje paraushtarake.
Hetuesit thanë se grupi përdorte mediat sociale për të rekrutuar anëtarë të mundshëm dhe për të përhapur përmbajtje përshpejtuese.
Baza u themelua në vitin 2018 nga Rinaldo Nazzaro, një ish-kontraktor i Pentagonit amerikan i cili aktualisht jeton në Rusi. Sipas Bordit të Sigurisë Kombëtare të Zelandës së Re, grupi ka qenë shumë aktiv vitet e fundit dhe është zgjeruar nga një entitet kryesisht me bazë në SHBA në një rrjet transnacional të përbërë nga qeliza kryesisht autonome të ekstremistëve të dhunshëm.
Anëtarë të tjerë të dyshuar të grupit janë arrestuar gjithashtu në Itali, Holandë dhe Belgjikë.