Polonia e thërret ambasadorin izraelit për shkak të një postimi në rrjetet sociale

Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski tha të hënën se ka thirrur ambasadorin e Izraelit në vend, duke kërkuar sqarime dhe korrigjim zyrtar pas një postimi në mediat sociale të publikuar nga Yad Vashem, institucioni përkujtimor i Izraelit për viktimat e Holokaustit, transmeton Anadolu.
Në postimin e publikuar të dielën në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X thuhej: “Polonia ishte vendi i parë ku hebrenjtë u detyruan të mbanin një shenjë dalluese për t’i izoluar nga popullsia përreth”. Mungesa e një reference për pushtimin nazist të Polonisë ose se politika u imponua nga autoritetet gjermane shkaktoi kritika të menjëhershme në Varshavë.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme polake, postimi rrezikonte të krijonte përshtypjen e gabuar se shteti polak ose shoqëria polake kishin iniciuar kërkesën për shenja dalluese dhe jo administrata pushtuese gjermane që kontrollonte të gjithë jetën politike dhe qytetare midis viteve 1939 dhe 1945.
Brenda disa orësh, Yad Vashem shtoi një mesazh shtesë poshtë postimit, duke thënë: “Siç e kanë vënë re shumë përdorues dhe siç thuhet qartë në artikullin e lidhur më sipër, kjo u bë me urdhër të autoriteteve gjermane”. Më vonë, Dani Dayan, kryetari i Yad Vashem, lëshoi një sqarim të mëtejshëm në përgjigje të kërkesës së Sikorskit që postimi të ripostohej në një mënyrë që thekson në mënyrë të qartë kontekstin historik të pushtimit.
“Yad Vashem paraqet realitetet historike të nazizmit dhe Luftës së Dytë Botërore, përfshirë vendet nën pushtimin, kontrollin ose ndikimin gjerman. Polonia ishte me të vërtetë nën pushtimin gjerman. Kjo pasqyrohet qartë në materialet tona. Çdo interpretim tjetër është keqinterpretim i angazhimit tonë për saktësi”, shkroi ai në X.
Mosmarrëveshja prek një pikë nervore në marrëdhëniet polako-izraelite, të cilat kanë qenë gjithnjë e më të tensionuara që nga viti 2015 për mënyrën se si Holokausti rrëfehet publikisht. Para luftës, Polonia ishte shtëpia e mbi tre milionë hebrenjve, një nga komunitetet më të gjalla hebraike në botë, me jetë të pasur fetare, kulturore, gjuhësore dhe intelektuale.
Holokausti e shkatërroi këtë botë pothuajse tërësisht. Pas luftës, një komunitet i vogël hebre mbeti, duke u përballur me antisemitizëm dhe presion të ndërprerë nën sundimin komunist, më dramatikisht gjatë fushatës antisemite të orkestruar nga shteti në vitet 1967-1968, e cila i çoi mijëra polakë hebrenj në mërgim.
Në epokën postkomuniste, ringjallja kulturore hebraike dhe dialogu polako-hebre u zgjerua ndjeshëm. Por, që nga viti 2015, debatet mbi kujtesën, përgjegjësinë dhe identitetin kombëtar janë bërë gjithnjë e më politike, me çdo nuancë historike që shqyrtohet për rrezik të mundshëm diplomatik.