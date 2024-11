Popull interesant a?!

-Përveç shqiptarëve, a ka ndonjë popull ne Bote, qe thotë se FEJA E KOMBIT ESHTE VETE KOMBI !!!

-Përveç shqiptarëve, a thirret dikush në lashtësinë e tyre aq shumë, sa ne thirremi në lashtësinë pellazgo- ilire ?!

-Përveç shqiptarëve, nga muslimanët e botës, a e dini a ka ndonjë popull musliman që e shanë turkun, apo jemi vetëm ne dhe pse ?!

– Përveç shqiptarëve, a ka ndonjë popull muslimanë që thotë se e kemi pranua islamin me dhunë?! Apo, edhe këtu jemi vetëm ne !

Nëse jemi vetëm ne, pse vetëm ne themi kështu ?!

– Pse ateizimi I shqiptarëve ?!

Pse vetëm ne ishim shtet ateist në botë ?!

– keni pa diku qe muslimanët done t’ I krishterizojnë e pastaj t’I paganizojnë, apo vetem te shqiptaret ndodhe ky fenomen ?!

– ka diku tjeter si te ne qe vazhdimisht hapen tema përçarëse ?!

– Me tema akademike a mirren vetem te ne jo akademiket aq shume, apo edhe te popujt tjere?!

Jemi te veçantë pra, nga te gjithë.

Po tjerët nuk e kane pasur fatin te ishin pellazgë !!!

Ubejd Gashi